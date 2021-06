Recyclage : en Gironde, le supermarché du troc où tout est gratuit

À première vue, le Smicval Market, en Gironde, ressemble à une déchetterie classique, avec des habitants qui apportent des objets qu'ils n'utilisent plus. Quelques mètres plus loin, un vrai supermarché accueille toutefois les clients. On y trouve de tout, et gratuitement. "De temps en temps, on trouve des petits jouets qui peuvent avoir encore une seconde vie, donc on en profite", confie une cliente. Depuis quatre ans, le centre de recyclage donne une seconde vie aux déchets en les mettant en avant, comme dans une grande surface. On y trouve aussi bien de la vaisselle, des meubles, des livres ou des poupées.

+85 % de recyclage

Un étudiant, qui cherche des meubles pour une étage, reçoit les conseils d'un employé et se retrouve dans un espace de 5 000 mètres carrés. "Pour moi, c'est un plaisir de voir un usager partir avec des objets qui, normalement, finissent aux déchets enfouis ou dans une benne dédiée. Là, ils vont être réutilisés", se réjouit Sébastien Garonneau, agent du Smicval Market. Résultat, l'enfouissement des déchets a diminué de 60 %, et le recyclage a augmenté de 85 %. Plus de 1 000 tonnes de produits sont échangés au lieu d'être jetés tous les ans.