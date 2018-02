Recyclage du plastique : le retour de la consigne ?

C'est ce qu'il s'appelle un "retour à l'envoyeur". Une soixantaine de supermarchés en France récupèrent nos bouteilles en plastique usagées. La récompense s'élève, selon les machines, d'un à deux centimes d'euro par bouteille seulement. Soit de 50 à 100 bouteilles pour gagner un euro : l'incitation financière est faible. La consigne est une vieille pratique qui a disparu dans les années 1980 avec l'avènement du "tout jetable". Aujourd'hui, seulement une bouteille en plastique sur deux est recyclée. L'objectif est de 100% en 2025.

Lancer l'habitude du recyclage systématique

La consigne peut-elle aider ? Pour l'association Zero Waste France, il faut être plus ambitieux encore. Collecter les bouteilles en verre pour les laver et les réutiliser, cela se fait à grande échelle en Allemagne. Les machines acceptent le verre et le plastique. 25 centimes la bouteille, alors que de l'autre côté du Rhin, à Strasbourg (Bas-Rhin), on est toujours à un centime. Un petit coup de pouce serait sans doute utile pour lancer l'habitude du recyclage systématique.

