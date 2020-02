Recyclage à Marseille : un système de points pour encourager le tri des déchets

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis quatre mois, une famille marseillaise a pris de nouvelles habitudes. Le tri des déchets s'est invité dans les cuisines. Un geste écoresponsable simple que la mère de famille ne faisait pas à cause d'une borne de tri saturée et située à 600 m de son domicile. C'était trop loin et trop contraignant pour la mère de quatre enfants. Si cette famille a envie de trier ses bouteilles en plastique, c'est qu'à chaque sac rempli elle est récompensée.

"Une place de cinéma vaut 500 points"

En triant, la famille gagne des points qui sont convertis en activités sportives ou culturelles. "Je sais qu'un sac c'est égal à 125 points, et je sais qu'une place de cinéma vaut 500 points", explique la mère de famille. C'est un partenariat entre une entreprise privée et le centre social du quartier qui permet de transformer les bouteilles plastiques en cadeau culturel ou matériel. L'entreprise mandatée par les bailleurs sociaux ou les collectivités intervient dans les zones où le tri est peu développé.

