Réchauffement climatique : "10% de la population mondiale vit à moins de dix mètres au-dessus du niveau de la mer"

Alors que l'année 2017 est considérée comme une année noire pour la planète, Jean-Christophe Batteria précise qu'il y a une différence entre le réchauffement climatique observé et les conséquences concrètes sur la planète. "Il y a ce que les scientifiques observent, le réchauffement, puis il y a le dérèglement de toute la machine météo et ça, c'est ce que les populations subissent", déclare Jean-Christophe Batteria. 2017 monte sur le podium des trois années les plus chaudes de tous les temps, derrière 2015 et 2016. "Depuis 1950, la température moyenne du globe a gagné 1 degré Celsius. La plupart de cette augmentation s'est faite ces dix dernières années", poursuit le journaliste.

Vers la disparition de plusieurs pays ?

La montée des océans suit la même tendance que le réchauffement climatique : +7 centimètres depuis 1993. Or, "10% de la population mondiale vit à moins de dix mètres au-dessus du niveau de la mer. D'ici la fin du siècle, des pays comme le Suriname, la Guyane ou les Pays-Bas, pourraient totalement disparaitre", conclut Jean-Christophe Batteria.