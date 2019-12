Qualité de l'air : Marseille doit mieux faire

En France, un rapport vient de révéler les villes qui luttent le plus pour la qualité de l'air. Paris, Grenoble (Isère) et Strasbourg (Bas-Rhin) sont les meilleurs élèves, tandis que Montpellier (Hérault), Nice (Alpes-Maritimes) et Marseille (Bouches-du-Rhône) doivent mieux faire.