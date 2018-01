Publicité éphémère sur les trottoirs : Bordeaux a décidé de dire non

Plus de publicité sur les trottoirs de Bordeaux. La mairie met fin à cette pratique tolérée depuis quelques mois. L'association de résistance à l'agression publicitaire était vent debout contre cette nouvelle forme d'annonce. "Ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire. C'est dans la même imposition dans notre espace public de cette publicité, qui est déjà présente partout, dans les médias, dans les transports, dans les rues de nos villes", explique Samia Bentounes, militante pour la Résistance à l'agression publicitaire.

Bordeaux n'a pas été consultée

La mairie de Bordeaux rappelle qu'elle n'a pas été consultée pour être avec Nantes et Lyon l'une des trois villes tests. Elle parle de pollution visuelle inutile. Le principe des annonces repose sur un pochoir, et l'eau sous pression qui fait la différence entre la surface nettoyée et la surface grise. À Lyon, on expérimente également une peinture biodégradable. Des annonces qui doivent respecter des règles comme ne pas dépasser 3 mètres carrés et disparaître au bout de 10 jours.