Pollution lumineuse : comment faire revenir la faune

Depuis l'espace, la nuit noire n'existe plus. Les villes brillent. Cette pollution lumineuse perturbe les animaux, comme les oiseaux migrateurs qui perdent leurs repères ou les tortues marines attirées par la lumière et non par la mer. Alors, comment préserver la nuit et avec, les animaux nocturnes ?

Des lampadaires nouvelle génération

Un éclairage trop intense qui affecte les espèces, le problème est encore plus aigu dans les grandes villes. C'est pourquoi Lille (Nord) s'est lancée dans un programme ambitieux pour réduire ses lumières, avec une première en France dans un parc très prisé des coureurs : la création d'une trame noire, deux kilomètres aménagés avec 300 lampadaires nouvelles générations. Ils n'émettent notamment pas les lumières qui attirent et détruisent les insectes. L'espoir : faire revenir certaines espèces de chauves-souris, des vers luisants et des papillons aujourd'hui disparus.

