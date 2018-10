Pollution : des objets en plastique bannis de notre quotidien

Les gobelets en plastique ne seront pas les seuls à être interdits. Les Français vont devoir apprendre à se passer de nombreux objets du quotidien. "Des objets qui seront tous interdits à partir du 1er janvier 2020 : les assiettes et couverts jetables en plastique, les cotons-tiges, les pots à glace ou encore les touillettes pour le café devront désormais être produits uniquement à partir de matériaux plus durables", explique le journaliste Simon Ricottier sur le plateau de France 2. "Le gouvernement s'est fixé un autre objectif pour aller encore plus loin : 100% d'emballages recyclables dans les supermarchés d'ici à 2025", ajoute-t-il.

Des pailles en inox plutôt qu'en plastique

D'ailleurs, où en est-on de l'interdiction des sacs plastiques ? "Ils sont censés être totalement absents des caisses depuis 2016. Les sachets proposés en rayons pour les fruits et légumes, eux, sont bannis depuis 2017. À la place, les magasins doivent proposer des sachets en carton ou en partie biosourcés avec des matériaux compostables", rappelle Simon Ricottier. Existe-t-il d'autres solutions pour aller plus loin ? "En rayons, choisissez les produits qui ont le moins d'emballages plastiques. Vous pouvez même faire vos courses dans des magasins qui vendent en vrac, c'est vous qui apportez votre contenant, et vous le réutilisez à chaque fois. Un conseil concernant les pailles : leur interdiction n'est pas prévue pour l'instant, pourtant elles contribuent largement à la pollution des océans. Alors, si possible, évitez d'en demander et préférez les alternatives : il existe des pailles en sucre, en bambou et même en inox", conclut-il.

