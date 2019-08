Pollution : ces plages qui luttent contre le plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La station balnéaire du Grau-du-Roi, dans le Gard, accueille plus de 100 000 touristes durant l’été. Les pêcheurs sont les premiers à constater que tout le monde ne fait pas attention à ses déchets, qui finissent parfois dans la Méditerranée. "On trouve de tout : bouteilles, planches à voile, ballons, bouées, tubes vides de crème solaire… Tous les déchets qu’on trouve dans les autres mers", s’agace Thomas Boniface, un pêcheur. Plus d’une tonne de plastique a été repêchée par les pêcheurs de la ville en 2018.

Objectif "zéro plastique" d’ici cinq ans

Sur la côte Atlantique, comme à Fouras-les-Bains (Charente-Maritime), des bacs à marée ont été mis en place sur la plage pour jeter les déchets rejetés par la marée. Les habitants saluent l’initiative. Pour éviter les déchets sur la plage, un restaurant en bord de mer a banni les plastiques jetables à Dinard (Ille-et-Vilaine) et distribue des pailles en carton et des gobelets consignés. Dès 2021, les pailles et touillettes en plastique seront interdites en Europe. La France se donne cinq ans pour atteindre l’objectif "zéro plastique" partout sur le littoral.

