Politique : des militants écologistes victimes de violences

De la Bretagne aux Alpes, des défenseurs de l'environnement sont frappés et intimidés. L'association France Nature Environnement dénombre 52 menaces et actes de violences en sept ans.

Une voiture prise pour cible, caillassée par des chasseurs à Villers-Cotterêts (Aisne). Du lisier déposé devant des associations environnementales à Toulouse ou en Haute-Savoie. Patrick Picaud, vice-président de l'association Nature Environnement 17, en a lui-même fait les frais : après que des agriculteurs aient manifesté dans le calme, une partie du cortège s'est dirigée vers sa propriété. Sa façade est couverte de tags, des pneus et des cailloux sont jetés sur sa maison. "Ils s'en sont pris à mon épouse", dénonce-t-il.



Plus d'une cinquantaine de menaces en sept ans

Selon France Nature Environnement, entre 2015 et 2022, au moins 52 menaces et agressions envers des militants écologistes ont eu lieu. Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, a été prise à partie devant son domicile par des pêcheurs bretons. Les associations de défense de l'agriculture ont-elle contribué à faire monter la pression ? Pour Sylvie Ollitrault, directrice de recherche au CNRS, "l'opinion publique est plus sensible aux questions écologiques, le monde agricole et certaines communautés vont se sentir isolées donc les colère sont plus fortes".