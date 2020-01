Plongée : une capsule pour vivre quelques jours au milieu des poissons

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Jusqu'alors, observer les poissons et le récif corallien était une expérience d'une courte durée. Mais aujourd'hui, grâce à une capsule, l'immersion peut se prolonger plusieurs jours. Arrimée au large de Moorea, en Polynésie française, elle offre un refuge unique pour sonder les océans. Pour réaliser cet exploit, les locataires de la capsule respirent un mélange d'hélium et d'oxygène.

"Observer en continu les océans, en étant très discret"

À l'origine de ce rêve devenu une réalité, Emmanuelle et Ghislain Périé-Bardout, spécialistes des plongées extrêmes. "Avec la capsule, on a voulu proposer un outil qui permettait d'observer en continu les océans, en étant très discret", raconte Emmanuelle. À l'intérieur, on trouve un confort spartiate pour se nourrir et dormir. Les aventuriers ont limité leur séjour à trois jours. Vient ensuite le moment d'analyser les observations et les données recueillies pour mieux comprendre la vie des fonds marins.

