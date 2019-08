"Plastiqheim", "Poubelledorf"... des communes rebaptisées pour alerter sur les décharges sauvages

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En Alsace, les communes aux sonorités typiques ne manquent pas. Elles pourraient bientôt être remplacées par "Plastiqheim", "Poubelledorf", "Megotsheim" ou encore "Pneuwald". Ces villages ont été inventés par Stéphane Bourhis, un élu municipal de Hœnheim (Bas-Rhin). Au cours de promenades dans la nature, il découvre de nouvelles décharges à ciel ouvert.

"On arrive déjà à attirer leur attention"

C'est ensuite sur les réseaux sociaux que le conseiller va publier ses montages. "Une campagne de sensibilisation comme ça aurait un coût énorme. Là on va dire qu'avec un certain nombre de visuels et un petit peu d'engagement personnel, on arrive à sensibiliser les gens. À défaut de les faire réagir, on arrive déjà à attirer leur attention", estime Stéphane Bourhis. Le succès est tel, que l'élu envisage de décliner le concept dans d'autres régions ou lieux touristiques français.

