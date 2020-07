VIDEO. Ils sont un peu partout… Mais c\'est quoi un perturbateur endocrinien ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

On en trouverait des traces jusque dans nos assiettes. Plus de six résidus de pesticides sur dix présents dans l'alimentation seraient des perturbateurs endocriniens. Bisphénol A, phtalates, parabènes… Il en existerait plus de 1450 au total.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui perturbent le fonctionnement des hormones. Et pour la santé, les risques sont nombreux. Fœtus, jeunes enfants et adolescents sont les plus vulnérables. En Europe, soigner les effets nocifs de ces perturbateurs coûterait 157 milliards d'euros chaque année.

Présents dans de nombreux produits

Mais le problème est surtout que de nombreux produits en contiennent : pesticides, détergents mais aussi cosmétiques, habits et autres plastiques… Aujourd'hui, ces perturbateurs endocriniens font l'objet de nombreuses études. Mais la manière exacte dont ils affectent l'homme est encore mal connue.

En 2014, la France a interdit le bisphénol A, perturbateur endocrinien contenu dans des biberons et dans des emballages alimentaires.