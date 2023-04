Santé : peut-on encore boire l’eau du robinet ?

À l'issue d’un rapport révélant la présence de pesticides dans l’eau potable, peut-on encore boire l'eau du robinet ? Les précisions du journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 6 avril.

Un rapport a montré que l’eau du robinet contenait des pesticides potentiellement dangereux pour la santé. Alors peut-on encore boire l’eau du robinet ? "Oui, on peut encore parce qu’on parle ici de qualité de l’eau pour lequel le seuil a été dépassé, mais il y a un autre seuil qui est bien plus haut qu’on appelle ici un seuil sanitaire et là, l’agence insiste bien, il n’a pas été dépassé", précise le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 6 avril. De plus, il ne s’agit pas de contaminations par des agents infectieux pour lesquels il y a un risque immédiat.



Un principe de précaution



Pourquoi cette alerte ? "Parce que la molécule mère de ce pesticide a été démontré comme cancérogène probable. Cela veut dire que potentiellement, il y a un risque", poursuit le médecin. Cependant, il n’y a pas encore eu de démonstration d’un effet chez l’homme souligne Damien Mascret. C’est donc un principe de précaution qui s’applique.