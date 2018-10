Santé : manger bio permettrait de diminuer le risque de cancer

Des fruits et légumes sans pesticides, des poulets sans antibiotiques...Et si manger bio était la clé pour lutter contre le cancer ? Selon une étude récente, la première de cette ampleur, les personnes dont l'alimentation est composée pour plus de moitié de produits bio, ont 25% moins de risque de développer un cancer. C'est encore plus marquant pour les cancers du sein post-ménopause : -35% de risque. Et les lymphomes : -76%.

Explosion de la consommation bio en France

Pour la chercheuse Emmanuelle Kesse-Guyot, qui a coordonné l'étude, si les produits bio sont meilleurs pour la santé, c'est probablement parce qu'ils contiennent moins de substances nocives. "Les aliments bio contiennent moins de résidus de pesticides que les aliments conventionnels. Ça pourrait expliquer ce lien qui existe entre consommation de bio et réduction du risque du cancer", explique cette chercheuse au centre de recherche en épidémiologie à la Sorbonne, à Paris. Cette étude paraît alors que la consommation bio explose en France. Mais elle représente encore que 4,4% des aliments consommés, mais le marché progresse vite.