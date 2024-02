Pollution dans les Ardennes : l'association Robin des Bois réclame à la préfecture et au gouvernement l'interdiction de la pêche dans le département

L'association de protection de l'environnement Robin des Bois réclame à la préfecture des Ardennes que la pêche soit interdite dans le département, après le déversement de 16 000 à 17 000 litres d'huile synthétique contenant des pyralènes (PCB) dans la rivière Mellier en Belgique, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne lundi 19 février.

Le cours d'eau a été pollué le 6 février dernier après un vol de cuivre, stocké dans des cuves qui ont été vidangées par les voleurs, dans des anciens transformateurs électriques appartenant à la société Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Dès constatation, des opérations de filtrage et de pompages ont été lancées par les autorités belges. Vendredi 15 février, le ministère wallon de la pêche a reporté l'ouverture de la pêche jusqu'au 1er juin.

Une pollution qui concerne aussi la France

Une pollution jugée "catastrophique tant le volume des eaux contaminées au PCB est important" par Jacky Bonnemains, directeur de Robin des Bois, et qui concerne aussi la France car "les poissons migrent sur tout le bassin de la Meuse, tantôt dans le secteur français, tantôt dans le secteur belge ou hollandais". L'association demande donc qu'au nom du principe de précaution, il ne soit pas possible de pêcher dans les Ardennes dans les semaines et mois à venir. "On recommande au préfet des Ardennes, de différer, comme l'ont fait les autorités wallones, l'ouverture de la pêche qui devait avoir lieu le 2 mars", précise Jacky Bonnemains.

Le PCB est un dérivé chimique du chlore, dangereux dans la durée car il s'agit d'un polluant organique persistant, c'est-à-dire qu'il se désagrège très peu dans l'environnement. Depuis 2016, le centre international sur le cancer de l'OMS a classé ces substances "cancérigènes" pour l'homme.