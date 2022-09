Pesticides : quels sont les risques pour la santé quand on en retrouve dans l'eau du robinet ?

Une limite de pesticides dans l'eau du robinet ne doit pas être dépassée. "Une norme de qualité a été définie, c’est 0,1 microgramme par litre", explique Jihane Benzina, sur le plateau du 19/20, jeudi 22 septembre. Cette limite constitue un seuil de précaution. "Si vous le dépassez, pour certains pesticides, il n'y a pas forcément de risques pour votre santé, en tout cas jusqu'à une certaine limite", poursuit la journaliste.

La limite maximale d'absorption n'est pas connue

Pour l'heure, cette limite à ne pas dépasser est encore floue. Les scientifiques ne disposent pas d'études, d'éléments suffisants pour savoir quelle valeur maximale de pesticides peut être absorbée par un être humain sans danger. De plus, cela varie selon les pesticides. "Ce qui est encourageant, c'est que depuis 2020, les Agences Régionales de Santé recherchent beaucoup plus les traces de ces pesticides, et c'est peut-être le signe d'un début de prise de conscience sur la question", conclut Jihane Benzina.