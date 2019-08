Ille-et-Vilaine : un maire s'oppose à l'État et réglemente l'usage des pesticides dans sa commune

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il est interdit d'utiliser des pesticides à moins de 150 mètres des habitations de Langouet (Ille-et-Vilaine). Une décision du maire que l'État juge illégale. "Seul le ministre de l'Agriculture peut prendre toute mesure (...) concernant l'utilisation et la détention de ce type de produits", a indiqué la préfecture dans un courrier avant de porter l'affaire en justice.

Les agriculteurs bio et conventionnels se déchirent

Mais l'élu Daniel Cueff persiste : pour lui ces substances sont dangereuses. Il a récolté plus de 100 000 signatures via des pétitions. Aurore Communier, une éleveuse de volailles bio, défend la position du maire. "Au bout de deux minutes, je sentais que ça me piquait le nez et la gorge", raconte-t-elle à propos d'un de ces voisins agriculteurs. Mais selon certains, appliquer la mesure c'est risquer le dépôt de bilan. Le maire a rendez-vous jeudi 22 août au tribunal administratif de Rennes (Ille-et-Vilaine).

