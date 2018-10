Plus de 120 députés lancent un collectif pour "accélérer la transition écologique et solidaire"

Des députés de différents bords politiques ont décidé de se rassembler dans un collectif pour "accélérer la transition écologique et solidaire". Ces plus de 120 élus se réunissent pour la première fois mardi.

Ils veulent "tenter de répondre à l'urgence climatique" en "unissant leurs forces". Plus de 120 députés lancent mardi 16 octobre un collectif d'élus de la majorité, mais aussi de députés LR, UDI ou socialistes. Ils se sont rassemblés autour de Matthieu Orphelin, député LREM du Maine-et-Loire et proche de Nicolas Hulot.

Le collectif s'est baptisé "Accélérons la transition écologique et solidaire !" Le but affiché est d'"organiser à l’Assemblée nationale le travail transpartisan sur la transition, et pour l’accélérer", expliquent les députés dans un communiqué. Ils se retrouvent à huis clos pour la première fois à 12h30 mardi 16 octobre annoncent qu'ils se "réuniront régulièrement et pourront par exemple déposer des amendements à l'identique".

Tous les groupes politiques de l'Assemblée, sauf La France insoumise

Ce collectif (qui réunit des députés de 6 groupes sur 7) est une première, selon le député LREM Matthieu Orphelin qui en est à l'origine. La France insoumise en revanche ne veut pas "cautionner un bal des hypocrites", notamment car certains membres du collectif ont rejeté l'amendement sur l'interdiction du glyphosate.

Parmis les membres du collectif : Bérangère Abba (La République en marche), Sophie Auconie (UDI, Agir et Indépendants), Erwan Balanant (Mouvement Démocrate et apparentés), Christophe Bouillon (Socialistes et apparentés), Éric Diard (Les Républicains), Jean-Paul Dufregne (Gauche démocrate et républicaine), Stella Dupont (La République en marche), Guillaume Garot (Socialistes et apparentés), Sandrine Le Feur (La République en marche), Matthieu Orphelin (La République en marche), Maud Petit (Mouvement Démocrate et apparentés), Bénédicte Peyrol (La République en marche), Dominique Potier (Socialistes et apparentés), Maina Sage (UDI, Agir et Indépendants), Cédric Villani (La République en marche).