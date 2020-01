Le fabricant de céréales Kellogg veut abandonner progressivement le glyphosate

"Dans certaines circonstances", certains agriculteurs utilisent le pesticide pour assécher les plantes "quelques semaines avant la moisson", reconnaît Kellogg dans un message posté sur son site internet.

Kellogg, l'entreprise américaine célèbre pour ses céréales du petit-déjeuner, souhaite éliminer d'ici 2025 l'utilisation du glyphosate sur le blé et l'avoine qu'il utilise dans ses produits comme les Smacks, les All Bran ou les Special K. Le désherbant n'est déjà pas très employé sur ces céréales, qui ne sont pas génétiquement modifiées pour y résister.

"Dans certaines circonstances", certains agriculteurs utilisent le pesticide pour assécher les plantes "quelques semaines avant la moisson", reconnaît Kellogg dans un message posté sur son site internet et destiné à répondre aux questions des clients. Le niveau d'humidité étant réglementé, cette technique leur permet de l'abaisser plus rapidement avant la récolte, ce qui peut être utile si des orages s'annoncent.

Un "agent de séchage avant récolte"

"Bien que cette pratique ne soit pas répandue dans nos chaînes d'approvisionnement en blé et en avoine, nous travaillons avec nos fournisseurs pour éliminer progressivement l'utilisation du glyphosate comme agent de séchage avant récolte (...) sur nos principaux marchés, y compris aux Etats-Unis, d'ici la fin 2025", souligne l'entreprise. Il n'est pas précisé quand ce texte, dévoilé lundi par le Washington Post (en anglais), a été publié.

Le Groupe de travail sur l'environnement (EWG) a salué cette décision qui permettrait de diminuer la présence résiduelle de glyphosate, le plus souvent vendu sous la marque Roundup, dans les bols du petit-déjeuner. Lors de trois séries de tests menées en 2018 et 2019 sur des produits contenant de l'avoine des marques Kellogg's, General Mills et Quaker, l'association a trouvé des traces "dans pratiquement tous les échantillons analysés", affirme-t-elle.