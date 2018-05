Cantines : en route vers le bio ?

Où on est-on du bio dans nos cantines ? "Aujourd'hui, huit cantines scolaires sur dix proposent des produits bio, soit 79 %, contre 75 % en 2016, explique notre journaliste Justine Weyl. Les écoles ne sont pas les seules : les cantines d'administration, d'hôpitaux ou de maisons de retraite servent aussi de plus en plus de bio. Depuis dix ans, la proportion d'établissements publics qui en proposent a été multipliée par sept".

De la viande ou du poisson servi quotidiennement à sept écoliers sur dix

Ces cantines proposent-elles vraiment des menus bio tous les jours ? "Non, seules 20 % des cantines publiques le font, contre 75 % qui en servent au moins une fois par mois, détaille encore Justine Weyl. Aussi, d'après une étude de l'association Greenpeace, sept écoliers sur dix ont de la viande ou du poisson au menu tous les jours et seule une cantine sur dix proposerait un plat végétarien une fois par semaine. Or, selon l'ONG, consommer autant de protéines animales ne serait bon ni pour la santé ni pour la planète. Alors, avant de se mettre plus ou définitivement au bio, les cantines scolaires auraient une marge de manœuvre à ce niveau pour être plus écolos".

