Alimentation : des fruits et légumes surgelés couverts de pesticides

Fruits et légumes sont-ils vraiment bons pour la santé ? Pas toujours, selon une étude du magazine 60 millions de consommateurs, et encore moins lorsqu'ils sont surgelés, car nombre d'entre eux contiennent des pesticides. Pour les consommateurs, c'est une mauvaise surprise. Selon l'étude, dans les petits bois et les abricots, on trouve du carbenzazime, un fongicide ; dans les framboises et haricots verts, du boscalide, un autre fongicide ; et dans les carottes, du linuron, un herbicide. Ces trois pesticides sont interdits dans l'Union européenne, pour certains depuis plus de dix ans.

Les molécules chimiques figées par le froid

Alors, comment peuvent-ils se retrouver dans les fruits et légumes marqués "origine France" ? Selon 60 Millions de consommateurs, il y a trois hypothèses : une fraude de la part de certains maraîchers, mais aussi le fait que les agriculteurs ont le droit d'écouler leur ancien stock de pesticides, même interdits. Enfin, des résidus peuvent contaminer durablement les nappes phréatiques. Comme les fruits et légumes sont surgelés dès la cueillette, les molécules chimiques n'auraient pas le temps de se dégrader. Note positive : les fruits ou légumes bio surgelés sont bien moins pollués que les autres.

