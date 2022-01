Paris : la mairie annonce la fin des fosses d'arbres végétalisées

Des jardins improvisés au pied des arbres, voilà ce que dénoncent depuis des mois des Parisiens. "Regardez dans quel état c’est, c’est lamentable (…). Ce n’est pas bon pour les arbres et c’est très laid", déplore, excédé, Didier Rykner, directeur de la rédaction de La Tribune de l'Art.



Un plan de 10 millions d’euros

La mairie de Paris vient de reconnaître ce problème et a engagé un plan de 10 millions d’euros afin que ces arbres soient repris. Pour éviter les jeunes pousses, les grilles en fonte feront leur retour au pied des arbres. Une mesure saluée par les écologistes. "Jardinier, c’est une profession qui demande du soin et finalement, on mettait en péril les arbres en question", estime Christine Nedelec, présidente de France Nature Environnement Paris. Pourtant, certains Parisiens s’étaient habitués à ces jardins improvisés.