Orléans : la métropole aide au financement de récupérateurs d’eau

La métropole d’Orléans (Loiret) propose des bons d'achat pour s'équiper en récupérateur d’eau. Les familles qui le souhaitent peuvent en effet bénéficier d’un coup de pouce de 50 euros.

"Voilà mon récupérateur d’eau de pluie que j’ai depuis novembre 2022", se réjouit Amélie Derrière sa maison, le récupérateur d’eau se fond dans le décor. Il est branché aux gouttières pour récolter de la pluie tombée sur le toit. 300 litres peuvent y être stockés, qu’elle utilise pour arroser ses fleurs et bientôt son potager quand les beaux jours arriveront. Cet achat, Amélie y penser beaucoup ces derniers temps. Sa motivation est avant tout écologique, il faut économiser l’eau.



50 euros offerts

Économiser la ressource, c’était aussi le but de Patrick, le voisin d’Amélie. Pour inciter les particuliers à faire comme Patrick et Amélie. La métropole d’Orléans (Loiret) a lancé une campagne d’aide, fin 2022. 50 euros sont offerts aux habitants sous former de bons d’achat. Le succès a été immédiat. Les 1 000 bons disponibles ont été distribués en une semaine, signe que le message passe bien. Une dizaine de magasins autour d’Orléans participent à l’opération. La métropole d’Orléans a lancé une nouvelle campagne. Les 1 500 bons d’achat ont été distribués en moins de 24 h. Une troisième session est déjà prévue cet autonome.