Ordinateurs : la solution du recyclage

En France, la durée moyenne d'utilisation d'un ordinateur est de dix-huit mois. Dans la banlieue de Montluçon (Allier), chez Recyclea, chaque jour des poids lourds apportent des palettes soigneusement empaquetées. Le matériel est envoyé par des entreprises qui souhaitent renouveler leur parc informatique. 200 000 ordinateurs transitent ici chaque année et grâce au recyclage, huit machines sur dix vont échapper à la casse. En premier, l'entreprise teste les ordinateurs pour savoir dans quel état ils sont. Un logiciel efface toutes les données contenues dedans.

Un geste écologique

En moyenne, plus des trois quarts des machines peuvent ainsi être reconditionnés. Il suffit juste parfois de rajouter une barrette mémoire ou de changer de disque dur pour obtenir un ordinateur comme neuf, prêt à l'emploi. Ce recyclage a un impact non négligeable sur l'environnement. Pour fabriquer un ordinateur, "il faut 1 500 litres d'eau", précise ainsi Sébastien Raynaud, le directeur. Certaines entreprises récupèrent leurs ordinateurs et d'autres préfèrent s'en séparer, ils sont alors revendus à des prix défiants toute concurrence. L'entreprise de recyclage a aussi une vocation sociale, car elle emploie à 85% des salariés en situation de handicap. En un an, l'entreprise est passée de 39 à 54 salariés.

