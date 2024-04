Obsolescence programmée : l'association HOP alerte sur le risque de développement des "voitures jetables"

Constatant une "obsolescence accélérée et planifiée des voitures thermiques et électriques", l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP) appelle à agir pour garantir la durabilité et la réparabilité des véhicules.

L'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP) alerte mercredi 17 avril, dans un rapport obtenu par France Inter, sur le risque de développement des "voitures jetables" et émet sept recommandations à l'intention des décideurs, notamment européens, pour garantir la durabilité et la réparabilité des véhicules.

Constatant une "obsolescence accélérée et planifiée des voitures thermiques et électriques", et un phénomène de "voiture jetable", l'association propose notamment d’intégrer dans les normes européennes des normes de durabilité et de réparabilité des batteries, une disponibilité des pièces détachées essentielles et des logiciels des véhicules pendant 20 ans, ou encore l’introduction d’un indice de réparabilité pour les véhicules.

Réparabilité et démontabilité

Dans le détail, la première recommandation est d'intégrer des normes de durabilité et de réparabilité des batteries en Europe". "HOP recommande une durée de disponibilité de 15 à 20 ans, pour les batteries et toutes autres pièces détachées ou composants essentiels, en cohérence avec la durée de vie des véhicules", écrit l'association dans son rapport. "Nous demandons la réparabilité des batteries en elles-mêmes, avec, par exemple, la possibilité de désassemblage et remplacement des composants comme les modules", requiert-elle aussi.

La deuxième recommandation est de "garantir la démontabilité des véhicules", tandis que la troisième est de "favoriser le marché des pièces détachées issues de l’économie circulaire". La quatrième recommandation est de "proposer un indice de réparabilité". "Le principal atout de cette mesure serait l’information du consommateur au moment de l’achat sur les coûts d’entretien et de réparation qu’il devra assumer au long de la vie du véhicule", explique HOP.

L'association recommande également d'étendre la garantie légale du véhicule et de prévenir l’obsolescence logicielle des véhicules. Enfin, elle appelle à "encadrer les filières à responsabilité élargie des producteurs pour prioriser la réparation et le réemploi".

Halte à l’obsolescence programmée est une association loi 1901 qui lutte pour la durabilité des produits et contre l’obsolescence programmée. Créée en 2015, elle est une association nationale agréée protection de l’environnement.