Grande America : les nappes d’hydrocarbure s’approchent des côtes françaises

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ce sont deux nappes de pétrole de 9 et 13 kilomètres sur 7. Elles se sont échappées du Grande America qui a coulé mardi 12 mars à 300 kilomètres au large de La Rochelle (Charente-Maritime). Mais avec le vent, les nappes se rapprochent à raison de 35 kilomètres par heure. Les habitants et les professionnels sont inquiets. "À chaque fois qu’il y a des pollutions, on ramasse toujours un peu", dit un habitant. Même constat pour un pêcheur : "Si la marée arrive ici, on serait impactés au niveau de notre salaire."

2000 tonnes à bord

Les ostréiculteurs ont été invités à mettre leurs huîtres dans des bassins fermés. Avec plus de 2000 tonnes à bord du navire et des matières toxiques, on redoute la catastrophe. Cependant, le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, relativise : "On n’est pas dans du tout comme il y a 20 ans avec l’Erika. C’était 30 000 tonnes de fuel lourd. Là, on est dans la soute d’un navire."

Une cellule de crise a été mise en place par la préfecture maritime, et un premier navire de dépollution a été envoyé près de l’épave. Les nappes pourraient se transformer en boulettes de pétrole d’ici le week-end.