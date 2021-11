COP26 : face à la montée des eaux, un fermier de la Manche qui "n'a pas envie de tout perdre" va devoir déménager

Le doux clapotis des vagues, l’air vivifiant du large et le fin sable blond, sur la plage : l’endroit, à Montmartin-sur-Mer (Manche), serait idyllique s’il n’y avait ces deux moignons de digue, separés de 400 mètres. C’est par là que la mer s’est engouffrée, un soir de tempête. Depuis, elle ne cesse de progresser. Jusqu’à menacer d'abord les moutons, puis l'étable de la ferme de 13 hectares et désormais même la maison de David Lecordier. "La première brèche dans la dune, c'était en 1999, raconte l'agricultureur. Il y a eu un trou et petit à petit, l'eau s'est engouffrée. Il y a 500 ou 600 mètres qui nous protégeaient qui ont disparu au fil des années. En à peine une dizaine d'années, tout à disparu. Il y a deux ans, en janvier, l'eau a commencé à rentrer dans un champ qui faisait trois hectares. Le champ diminue parce que la mer gagne dessus. Il y a trois hectares de perdus qui sont inondés régulièrement."

"On sait que dans six mois, dix ans, quinze ans, avec un gros coefficient de marée et un coup de tempête, on peut se retrouver les pieds dans l'eau." David Lecordier, agriculteur à franceinfo

David Lecordier est inquiet. "La mer va continuer à éroder le littoral, notre ferme n'est pas très loin... On n'a pas envie de tout perdre, aussi." La montée des océans et l'érosion du littoral sont deux des conséquences du changement climatique en discussion jusqu'au 12 novembre 2021 à la COP26 à Glasgow. En France, le trait de côte recule sur l'Atlantique comme sur la Méditerranée. Des immeubles, des hôtels, des villas ont été ou vont devoir être évacuées.

>> #MontéeDesEaux : découvrez si votre commune est grignotée par l'érosion du littoral

À Montmartin-sur-Mer, David Lecordier n’a pas eu le droit de renforcer ou de construire de nouvelles digues car la zone est classée et le Conservatoire du littoral considère qu’à cet endroit, il faut laisser la mer reprendre ses droits. Jean-Phillippe Lacoste est le délégué Normandie du Conservatoire du littoral et selon lui, "il y a un certain nombre de secteurs où non seulement ça n'est pas possible techniquement et financièrement de continuer à maintenir des défenses importantes mais on sait même que ça serait totalement contre-productif par les effets que ça pourrait avoir sur d'autres parties de la côte."

Pour lui, "il y a des endroits où on ne pourra pas faire autrement que de maintenir les défenses en dur, notamment dans des agglomération importantes. Mais il y a des tas d'endroits où les biens qui sont exposés aux risques peuvent être déplacés sans trop y perdre." Le conservatoire devrait donc prochainement faire une offre pour racheter la ferme de David Lecordier et la rendre inhabitable. L'agriculteur pourrait ainsi se relocaliser vers l’intérieur des terres.