Climat : le littoral français menacé par l’érosion

A Camaret-sur-Mer (Finistère), un sentier est fermé parce que le sol s’effondre. C’est l’une des conséquences directes de l’érosion côtière. Le problème s’aggrave avec le changement climatique et la montée des eaux. "Il y a des points meubles sur le littoral où l’on perd plusieurs mètres de côte par an", précise Yvan Sionneau responsable des espaces naturels à la presqu’île de Crozon.

Changer les règles d’urbanisme

Face au risque de submersion, une centaine de villes comme Camaret-sur-Mer se sont portées volontaires pour faire partie d’une liste de 126 communes qui auront l’obligation de s’adapter à l’érosion. La majorité d’entre elles se trouvent sur la côte Atlantique, mais aussi dans les DOM-TOM, principalement en Martinique et en Guadeloupe. Les maires devront cartographier le risque de recul du littoral à 30 et à 100 ans et imposer de nouvelles normes d’urbanisme.