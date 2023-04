Vrai ou fake La construction de mégabassines est-elle une solution préconisée par le GIEC ?

Le GIEC préconise-t-il la construction de mégabassines ? C’est ce qu’affirme Guillaume Kiefer, ancien candidat Les Républicains aux législatives en 2022, en citant un extrait du dernier rapport. Alors, est-ce vrai ?

Dans le rapport du GIEC, comme le relève franceinfo, le terme mégabassine n’est pas mentionné. Les scientifiques du GIEC étudient le stockage de l’eau en général. Sur les retenues d’eau en général dont font partie les mégabassines, les experts émettent d’ailleurs des réserves sur ce type d’ouvrages. "Si on a l’impression que parce qu’on va mettre en place des bassines on pourra maintenir le statu quo, on s’enferme dans une inaction qui sera à moyen terme, voire à long terme extrêmement contre-productive", explique Magali Reghezza-Zitt, membre du Haut Conseil pour le climat.

Pas une solution pérenne

Il ne faut pas oublier qu’une mégabassine coûte cher et a un impact sur l’environnement car l’eau est pompée directement dans les nappes phréatiques. Le rapport du GIEC insiste sur ce point. La vraie problématique pour le futur de l’agriculture n’est pas de savoir conserver l’eau, mais d’en réduire l’utilisation. Cela nécessite une transformation du modèle agricole français qui doit être accompagné. Les mégabassines peuvent être une béquille, mais pas une solution pérenne. Les experts du Giec sont donc mesurés sur les retenues d’eau artificielles et n’en font pas un modèle à suivre pour gérer le manque d’eau en France.