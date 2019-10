Mayotte : la mangrove, une forêt en danger

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La mangrove se retrouve de plus en plus dans une situation alarmante. Cette forêt protège Mayotte face à l'océan sur plus de 700 hectares. Malheureusement, la pollution grandissante menace cet espace vert. "On a tous types de déchets : des canettes, des plastiques, des pneus. En fait, c'est une décharge dans la mangrove", alerte Bacar Ousseni, garde du littoral. "La mangrove va finir par s'asphyxier et à long terme, cette accumulation de déchets va éliminer cette mangrove."

Une forêt qui protège la population

L'extension des parcelles agricoles et l'urbanisation toujours plus forte font reculer cette forêt. Une tendance qui pourrait impacter directement la population. "Dans les endroits où elle est le plus mise à mal, la mangrove a régressé de 10 à 25%. Si ces arbres qui bordent le littoral disparaissent, à terme c'est la protection naturelle des côtes qui risque de ne plus être assurée", affirme la journaliste Anne-Claire Poignard en direct de Mayotte.

La forêt apporte notamment une barrière naturelle supplémentaire à une île souvent victime de cyclones. "La mangrove a un rôle très, très important pour atténuer la hauteur des vagues", décrypte Agnès Thongo de l'Office national des forêts.