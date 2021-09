Marseille : les éboueurs en grève dans toute la métropole

Les ordures ne sont plus ramassées dans plusieurs quartiers de Marseille, depuis lundi 27 septembre. Les éboueurs protestent contre la volonté de la métropole Aix-Marseille-Provence de les faire travailler davantage.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), dans un quartier du centre-ville, il faut traverser la rue pour éviter les ordures, qui débordent sur le trottoir. Les poubelles ne sont plus ramassées. Robert Chaix, boucher, est obligé de fermer la porte de sa boutique. "Déjà qu'on a pas mal de rats dans le quartier, avec tout ça, ça ne va pas arranger les choses", estime-t-il. Débutée jeudi 23 septembre dans certains arrondissements, la grève de la collecte s'étendra dans la soirée du lundi 27 à toute la métropole.

28 jours de travail supplémentaires par an

Les agents du ramassage protestent contre la réforme du temps de travail. Ils travaillaient jusqu'à présent, selon un rapport de la chambre régionale des comptes, entre 3 heures et 3h30, six jours sur sept. À partir de janvier, la métropole doit augmenter le temps de 2 heures par jour. Selon le syndicat FO, cela reviendrait à travailler 28 jours de plus chaque année, pour un salaire inchangé. Les cinq organisations syndicales ont été reçues à la métropole dans la journée.

La collectivité dit s'en tenir à la loi. "Les marges de manœuvre, c'est la loi. (…) Ensuite, on verra à l'évolution. S'il y a une grève nationale, ce que l'État va nous dire", indique Roland Mouren, vice-président (LR) de la métropole Aix-Marseille-Provence en charge du traitement des déchets.