Loi littoral : la destruction des cabanons du Cap-d’Ail est lancée

Les propriétaires des derniers cabanons de la plage de La Mala, au Cap-d’Ail (Alpes-Maritimes) n’ont plus le choix. Ils vont devoir les détruire, comme le prévoit la loi littoral. "Ça nous touche, ça nous fait mal de plein fouet et c’est triste, on est vraiment triste", commente l’un d’eux, entouré de sa famille. La crique du Cap-d’Ail abrite une plage et des cabanons qui ont été construits à la fin du XIXe siècle. Depuis, les anciens abris à bateaux se transmettent de génération en génération.



Des souvenirs heureux ou non

"C’était notre maison depuis des années et des années", raconte Nadia Bono, propriétaire d’un cabanon, listant des souvenirs heureux ou non. Depuis le début de la semaine, les pelleteuses sont entrées en action. Les huit cabanons vont être détruits aux frais des propriétaires. La justice considère, en effet, qu’ils sont situés sur le domaine public maritime.