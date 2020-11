Logement : à quoi les maisons du futur ressemblent-elles ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les "tiny houses", ou petites maisons, ressemblent à s'y méprendre à des cocons en bois. Un petit espace bien organisé, avec une cuisine, un salon, un lit à l'étage et des toilettes sèches. Le principe : être plus écologique. Par ailleurs, une petite maison coute 80 000 euros, toute équipée, et a des roulettes. Ainsi, il est possible de déménager facilement et le permis de construire n'est pas nécessaire. "La tiny fait partie des habitats réversibles qui ne laissent pas d'empreintes au sol", assure Vincent Bouhours, directeur de l'entreprise Baluchon.



Des aménagements pour rendre son logement plus vert

Autre possibilité pour se débarrasser du superflu : des containers maritimes recyclés en maison. Par exemple, quatre containers peuvent être assemblés pour former une habitation de 110 mètres carrés, à aménager selon ses goûts. Une maison livrée avec une cuisine et une salle de bain équipées sur son terrain ; pas besoin de fondations, mais d'un permis de construire.



Ces maisons pourraient avoir de l'avenir. "D'après un récent sondage, 64% des Français souhaitent que leur futur habitat réduise leur impact écologique, indique la journaliste Margaux Subra-Gomez, en direct du plateau du 13 Heures. Avant de s'installer dans une tiny house, par exemple, des aménagements permettent déjà de rendre sa maison actuelle plus verte". Il s'agit notamment des panneaux solaires, des systèmes de récupération d'eau de pluie, ou encore des procédés de recyclage des déchets.



Le JT

Les autres sujets du JT