L’éco-anxiété, nouvelle angoisse moderne : comment faire pour la gérer ?

France Info

Greta Thunberg sort son nouveau livre jeudi prochain. Aujourd’hui âgée de 19 ans, la jeune activiste suédoise a longtemps été le visage de toute une jeunesse inquiète pour l’environnement. Cette angoisse porte un nom, l’éco-anxiété, et elle touche aujourd’hui 1 jeune sur 2.

De plus en plus de personnes souffrent d’éco-anxiété. Cette nouvelle forme d’angoisse serait d’ailleurs considérée comme le nouveau « mal du siècle ». Comment définit-on l’éco‑anxiété ? Existe-t-il des solutions pour mieux gérer ce stress écologique ? Réponses.

Qu’est-ce que l’éco-anxiété ?

À l’heure actuelle, les spécialistes s’accordent à dire qu’il s’agirait d’une nouvelle forme de détresse psychique dont la cause serait les bouleversements environnementaux en cours sur Terre. Selon la psychiatre américaine Lise Van Susteren, l’éco-anxiété n’est pas une pathologie ou une maladie mentale mais une sorte de « stress pré-traumatique » qui serait tout à fait normal pour un être humain en pleine adaptation à un environnement qui évolue. On peut même aujourd’hui parler d’éco-émotions puisque face au changement climatique, il est possible d’éprouver de la peur, du stress ou même de la colère.

Quelles sont les personnes touchées ?

Tout le monde peut ressentir de l’éco-anxiété mais ce sont surtout les jeunes qui sont le plus touchés par cette forme d’angoisse. Selon une étude parue en 2021, 45 % des 16‑25 ans en France souffriraient d’éco-anxiété. Un chiffre qu’on retrouve dans le nombre de consultations psychologique pour ce motif qui est en forte hausse depuis les épisodes caniculaires de cet été.

Quelles solutions pour celles et ceux qui souffrent d'éco-anxiété ?

Selon Charline Schmerber, thérapeute et autrice du « Petit guide de (sur)vie pour éco‑anxieux » (Éditions Philippe Rey), il est possible de lutter contre l’éco-anxiété et de mieux gérer ses émotions au quotidien :

- En mettant des mots sur ses émotions et en parlant de ce qu’on ressent avec d’autres personnes (proches, amis, collègues, spécialiste de la santé). C’est une étape essentielle car on ne peut pas trouver de solution à un problème si on ne prend pas d’abord conscience dudit problème.

- En devenant indulgent avec soi-même et en troquant la culpabilité pour la responsabilité : tout le monde à un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique mais tout ne repose pas sur les épaules d’une seule personne.

- En décidant d’agir au quotidien et à son échelle en choisissant une cause qui fait sens (pollution des océans, cause animale, pollution numérique, etc.)







NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes Européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.