Le putois retiré de la nouvelle liste des "espèces susceptibles d'occasionner des dégâts"

Le putois fait l'exception. Ce petit mammifère ne fait plus partie de la liste des "espèces susceptibles d'occasionner des dégâts" (ESOD), autrefois qualifiées de nuisibles et susceptibles d'être chassées toute l'année, dont le contenu vient d'être actualisé par le gouvernement vendredi 4 août. La précédente secrétaire d'Etat à la biodiversité, Bérangère Couillard, s'y était engagée, soulignant qu'on ne pourrait "plus chasser le putois toute l'année". En juillet 2021, le Conseil d'Etat avait également jugé que l'état de conservation de cette espèce était "défavorable".

Dans la nouvelle version de cette liste, qui sera valable jusqu'en 2026, peu de changements sont notables. La belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet peuvent être "piégés toute l'année", "détruits à tir" et pour certains "déterrés", selon le texte publié au Journal officiel. Ces huit espèces appartiennent au groupe 2 des ESOD, qui en comporte par ailleurs deux autres : l'un concerne les espèces exotiques envahissantes (ragondin, rat musqué) et l'autre est défini en fonction de spécificités locales (lapin de garenne, pigeon ramier).

Chasse suspendue pour trois espèces d'oiseaux

Différentes ONG remettent en cause la légitimité des arrêtés ESOD, jugeant archaïque l'idée d'autoriser à tuer "sans limite" des animaux et remettant en cause la méthode d'établissement de la liste. Le cabinet de la nouvelle secrétaire d'Etat à la biodiversité, Sarah El Haïry, a promis "vouloir engager une réflexion pour rendre le cadre plus lisible et efficace conformément aux attentes des acteurs". Une mission de l'inspection générale du ministère (IGEDD) est prévue à cet effet pour "identifier comment font les autres (pays) et pouvoir comparer et alimenter la réflexion collective".

Le gouvernement a par ailleurs publié vendredi trois arrêtés pour suspendre la chasse de trois espèces d'oiseaux jusque fin juillet 2024 : le courlis cendré, la barge à queue noire et la tourterelle des bois.