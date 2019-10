Landes : l'imprimerie 3D redonne vie à des objets au lieu de les jeter

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On reproche souvent aux journaux télévisés de ne donner que de mauvaises nouvelles. Mais il y a de belles initiatives que relaie France Télévisions, en partenariat avec Reporters d'espoirs. Cette fois-ci, cap sur les Landes, où un ingénieur en science des matériaux utilise son imprimante 3D afin d'éviter que les gens jettent des objets que l'on pourrait réparer. Tout est parti de la demande du curé du village de Pouillon (Landes).

Les demandes affluent

"Un jour, le curé du village est venu me demander si je pouvais refaire le bouchon d'une burette qu'il avait cassé, parce qu'elle était tombée par terre. On a refait ce bouchon, et on sait que c'est bête, on pourrait proposer ça à d'autres", raconte François Décla, l'ingénieur. Et les demandes affluent depuis. Un professeur qui enseigne la photographie dans un lycée professionnel est ainsi venu refaire des pièces introuvables dans le commerce.

