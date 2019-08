Lacs de montagne : un trésor au cœur de la Corse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les lacs de montagne sont les joyaux des sommets corses. Tous différents et sauvages en apparence seulement, car certains sont menacés par l'activité des hommes. La famille Dupont part en balade avec un bébé de 10 mois. Une heure et demie de randonnée assez sportive mais qu'importe, ils préfèrent ces paysages à la chaleur de la plage. Voilà la récompense : une superbe vue sur le lac de Melo.

Une eau de plus en plus chaude, polluée par les produits chimiques

Mais les Dupont ne sont pas seuls. Il y a jusqu'à 2 000 personnes par jour. Des amateurs de plus en nombreux venus se baigner dans le lac. Un plaisir irrésistible mais interdit depuis quelques jours à cause des crèmes solaires et leurs produits chimiques, qui polluent des eaux de plus en plus chaudes. Antoine Orsini surveille la qualité de l'eau depuis 30 ans. "L'eau est à quasiment 20 degrés, c'est terrible. Avant, l'eau ne dépassait jamais les 15 degrés", explique cet hydrobiologiste de l'université de Corse.

