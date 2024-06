La hauteur du pic du Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, n'a pas évolué depuis 20 ans

La montagne sacrée des Catalans, située sur le massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales, mesure toujours 2 784,70 mètres d'altitude, rapporte France Bleu Roussillon, lundi 24 juin. Une hauteur identique aux mesures précédentes réalisées en 2004, selon l'Union nationale des géomètres experts.

à lire aussi Réchauffement climatique : la fonte des glaces risque d'affecter la mesure du temps

Cette année, les 13 et 14 juin, une quarantaine de géomètres experts professionnels ont gravi la montagne pour effectuer de nouvelles mesures plus précises qu'en 2004. Ils ont notamment utilisé des drones ou encore des repères GPS "les mêmes qu'il y a 20 ans", explique Emmanuel Cretin-Maitenaz, président du Syndicat des géomètres. Ces repères sont toutefois plus nombreux, tout comme les satellites qui gravitent autour de la Terre et qui facilitent l'exactitude des résultats.