"L'empreinte Carbon(n)e". Cadeaux de Noël : acheter en ligne sans polluer, est-ce possible ?

Chaque mois, franceinfo propose un nouveau rendez-vous au plus près de solutions mises en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. Sixième étape : plongée au cœur d'un entrepôt d'e-commerce à Cestas, en Gironde.

franceinfo est au plus près des préoccupations des Français, avec son nouveau rendez-vous L’empreinte Carbon(n)e, présenté par Frédéric Carbonne, chaque mois, dans une région de l'Hexagone. Objectif : être au plus près de solutions mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences.

Nos débats et invités :

Vendredi 2 décembre 2022, alors que les commandes de colis se multiplient à l'approche de Noël, l'Empreinte Carbon(n)e s'installe dans un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Cdiscount à Cestas, en Gironde. Emballages réduits ou sur mesure, colis réutilisables, livraisons à vélo... Frédéric Carbonne, avec les reportages de Sophie Constanzer, retrace le parcours d'un colis plus respectueux de l'environnement.

De l'emballage à la livraison, comment réduire l'impact environnemental d'un colis ?



En direct sur franceinfo, Frédéric Carbonne et Sophie Constanzer détailleront les solutions mises en œuvre dans les entrepôts Cdiscount et dans la ville de Bordeaux, avec Olivier Josse, directeur du site Cdiscount de Cestas, Vincent Courboulay, co-fondateur et directeur scientifique de l'Institut du Numérique responsable et Bruno Tripon, président de l'association des commerçants de la galerie des grands hommes et du triangle à Bordeaux, en charge du commerce à CCI de Bordeaux.

Livraisons de colis : comment favoriser les transports "propres" ?

Le "dernier kilomètre" de la livraison : autrefois le plus polluant, il s'organise désormais en voiture électrique et en vélo à Bordeaux. Mais comment l'améliorer encore ? Entretien depuis les entrepôts CDiscount à Cestas, où le chargement des camions est optimisé pour en limiter le nombre sur les routes, avec Caroline Bordet Le Lann, directrice RSE Cdiscount, Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés et Vincent Courboulay, co-fondateur et directeur scientifique de l'Institut du Numérique responsable.