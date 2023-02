Journée mondiale sans paille : quelles alternatives au plastique à usage unique ?

À l’occasion de la journée mondiale sans paille, la chronique “1 planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec France Info revient sur les dernières avancées en matière de lutte contre la pollution plastique et propose plusieurs alternatives écologiques pour se passer des emballages jetables.

La France veut mettre fin au plastique à usage unique d’ici 2040 !

Considéré comme un des plus gros consommateurs de plastique européen, le pays produit environ 4,8 millions de tonnes de plastique par an (soit 70 kg / habitant) dont 40 % est destiné à un usage unique.

Véritable fléau environnemental, le plastique contribue à la pollution de nos écosystèmes (les océans en première ligne) et in fine à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les pailles, celles en plastique sont interdites depuis 2019 en Europe mais l’Hexagone a décidé d’aller encore plus loin en 2023 et s’attaque aux emballages jetables dans le milieu de la restauration.

Une nouvelle loi contre le plastique et les emballages jetables

Petite révolution écologique de ce début d’année, depuis le 1er janvier 2023 et dans le cadre de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (Agec), les restaurants de plus de 20 couverts sont tenus de servir leurs plats dans une vaisselle réutilisable pour les repas consommés sur place.

À l’origine de cette nouvelle mesure, l’ONG Zero Waste France qui estime qu’interdire les emballages jetables dans la restauration rapide c’est envoyer un bon signal au reste de la population. Seul petit problème : les grandes enseignes (comme McDonald's, Quick ou Burger King) ont opté pour de la vaisselle réutilisable… en plastique.

Certes l’impact environnemental devrait être moins important qu’avec des emballages à usage unique, mais ça n’en reste pas moins des objets conçus à partir de pétrole et donc polluants pour la planète.

Dernier couac : le manque de contrôle et de sanciton des infractions. Un mois après l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, Zero Waste France affirme avoir visité plus de 300 fast-foods et constaté que plus de la moitié ne respectaient pas l’obligation de vaisselle réutilisable. L’ONG a également envoyé un courrier à plusieurs grandes enseignes de restauration rapide pour « les interpeller sur ce manquement de respect de la loi et leur rappeler l'urgence à sortir d'un modèle du "tout jetable". »

De son côté, l’Etat à assuré mettre en place des contrôles réguliers dans tous les établissements de France concernés d’ici les prochaines semaines.

Quelles alternatives contre le plastique à usage unique ?

Il est toutefois toujours possible d’agir à sa propre échelle pour réduire sa consommation quotidienne de plastique à usage unique (et ainsi diminuer son empreinte écologique). D'ailleurs, il existe plusieurs alternatives comme :

En renonçant aux bouteilles en plastique et en les remplaçant par une gourde (par exemple)

En amenant ses propres contenants (tupperwares) pour récupérer la nourriture à emporter

En privilégiant le vrac, les sacs en toile (tote bag) ou en papier pour transporter ses achats

En optant pour les contenants en verre ou en métal (bocaux, conserves) au moment de faire ses courses



