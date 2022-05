Jour du dépassement : les petits gestes du quotidien pour limiter la destruction des ressources

Le jeudi 5 mai marque le "jour du dépassement", celui où la France a consommé en quatre mois ses ressources annuelles en énergie, en transport et en agriculture. Comment agir ? Le point avec la journaliste Saada Soubane, présente sur le plateau du 19/20.

Quels sont les petits gestes du quotidien qui permettent de limiter la destruction des ressources ? Tout d'abord, l'alimentation. "En évitant le gaspillage, 30 kg par personne et par an. Ça paraît beaucoup, mais pensez aux restes dans l’assiette, ou encore à cette plaquette de jambon encore emballée mais jetée parce que périmée, tout ça, c’est de la surconsommation", indique la journaliste Saada Soubane, présente, jeudi 5 mai, sur le plateau du 19/20.

Des effets positifs sur la santé

Pour réduire son impact carbone, le WWF recommande de manger moins de protéines animales. Les effets sont également positifs pour la santé, puisque cela réduit notamment "le risque de souffrir d’un cancer colorectal ou d’une maladie cardiaque", indique la journaliste. La réduction des gaz à effet de serre permettrait également d'éviter 28 000 morts de la pollution de l’air. Il est enfin possible d'aider la biodiversité avec de petits gestes. "Laissez sur vos balcons des bacs à fleurs ou une partie du jardin non tondue. Pour vous, c’est de la mauvaise herbe ou des belles plantes, mais pour les insectes et les abeilles, c’est un garde-manger ou une maison", recommande Saada Soubane.