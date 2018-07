Initiatives: des transports gratuits en échange d'un geste écologique

Dans la commune de Carnon (Hérault), des jeunes proposent un service de transport gratuit. En échange d'être emmenés où ils veulent, les clients doivent seulement ramasser quelques déchets. Ce principe novateur, appelé Tri Riders et limité à la commune de Carnon, séduit les vacanciers. "C’est une démarche innovante que d'utiliser les déchets comme monnaie", s'enthousiasme un touriste anglais. L'objectif est de sensibiliser au recyclage de manière ludique.

Objectif: sensibiliser 100 000 personnes

À l'origine du projet, une jeune start-up montpelliéraine de mobilité écocitoyenne. "On s'est rendu-compte qu'il y avait beaucoup de déchets sur la plage qui sont difficiles à trier. De plus, nous savions qu'il y avait une problématique de mobilité douce à Carnon. Nous avons donc voulu résoudre ces deux problèmes avec une seule solution", explique Mathieu Collos, le cofondateur de Tri Riders. Les véhicules électriques sont équipés de bacs de tri à l'arrière. Partenaire de l'opération, la ville a financé le projet à hauteur de 20 000 euros. Les concepteurs du projet, eux, espèrent récolter une tonne de déchets et sensibiliser 100 000 personnes d'ici la fin de l'été.

Le JT

Les autres sujets du JT