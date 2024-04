Vosges : les sites Nestlé Waters de Contrexéville et Vittel perquisitionnés

Les gendarmes ont perquisitionné mardi 9 avril au matin les sites d'embouteillage de Contrexéville et Vittel (Vosges) du groupe Nestlé Waters, selon les informations de France Bleu Sud Lorraine confirmées par la direction de Nestlé.

Cette opération a été menée dans le cadre d'une enquête ouverte en 2023 après une plainte déposée par le collectif Eau 88 concernant des décharges sauvages de résidus de bouteilles en plastique enfouis dans la terre. Plus de 40 000 mètres cube de PVC ont été déposés dans des fosses en terre, à Saint-Ouen-lès-Parey et They-sous-Monfort, à proximité des sites perquisitionnés, explique France Bleu. Le collectif Eau 88 réclame l'évacuation des décharges et craint des "risques de pollution chimique à court terme et physique ensuite avec les micro et nano plastiques", explique Bernard Schmitt, membre de l'association.

Nestlé confirme et parle de faits anciens

Sollicité par France Bleu Sud Lorraine, Nestlé Waters confirme ces perquisitions "sur les aspects environnementaux des anciens dépôts de déchets." Le groupe explique que "ces anciens dépôts de déchets datent des années 60, avant que Nestlé Waters ne devienne propriétaire", et indique que "deux tiers des sites concernés ont déjà été nettoyés par Nestlé Waters et nous attendons le retour des autorités environnementales pour préciser la meilleure option de gestion pour les trois derniers sites".

Le 4 avril, Nestlé avait fait l'actualité après que franceinfo et Le monde ont révélé un rapport de l'Anses confirmant une contamination généralisée aux bactéries, pesticides, Pfas, des sources d’eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France. Les perquisitions menées ce mardi ne concernent pas ce volet là.