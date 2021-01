Ile de Ré : des dauphins échoués ont été sauvés

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'image est saisissante : des dizaines de dauphins sont couchés sur la plage des Portes-en-Ré (Charente-Maritime). Il est 15h30 lorsque des promeneurs découvrent cette incroyable scène et décident de se jeter à l'eau pour sauver les dauphins. Le maire des Portes-en-Ré est venu leur prêter main forte. "Ils étaient très lourds, entre 150 et 180 kilos, entre 20 et 22 dauphins qui s'étaient échoués près des bateaux", explique Alain Pochon, maire des Portes-en-Ré.



Piégés par les courants

Jérémy Velge est policier municipal, il n'a pas hésité à se jeter à l'eau : "Il faisait très froid, l'eau était entre 4 et 8 degrés, les bénévoles n'ont pas hésité à braver le froid et aller dans l'eau pour en sauver le plus possible". L'opération de sauvetage dure plusieurs heures, pompiers, policiers et bénévoles se mobilisent mais trois dauphins dont une maman et son petit restent piégés. En raison des courants, "les animaux peuvent rester piégés dans la zone, alors qu'ils ont de l'eau, ne trouvent pas la sortie et la marée descendante faisant, ils se retrouvent échoués", explique Willy Dabin, ingénieur spécialiste des échouages de l'observatoire Pélagis à La Rochelle.

