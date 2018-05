Haute-Savoie : face à la pollution, les habitants de la vallée de l'Arve réclament justice

Au pied du Mont-Blanc, la colère monte. Bien qu'entourée de verdure, la vallée de l'Arve (Haute-Savoie) subit une pollution comparable à celle des grandes villes : certains habitants n'en peuvent plus. Michel Maniglier, revenu vivre dans sa région natale il y a une quinzaine d'années, souffre depuis de maladies respiratoires. La pollution est surtout visible l'hiver, un nuage stagne parfois plusieurs semaines au-dessus de la vallée. Il y a deux ans, une école avait réalisé une mise en scène spectaculaire : des enfants immobiles dénoncent la vie qui s'arrête en temps de pic de pollution.

Les habitants agissent

Depuis des années, des habitants manifestent et interpellent les politiques. Mais rien ne change, ils se tournent donc vers la voie judiciaire : 540 plaintes contre X pour mise en danger de la vie d'autrui ont été déposées ainsi que 12 recours contre l'État devant le tribunal administratif pour carence fautive. Les habitants veulent des mesures rapides, le développement du ferroviaire et la diminution des émissions industrielles. En France, la pollution entrainerait plus de 40 000 décès prématurés chaque année.

