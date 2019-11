Haute-Marne : un parc national pour protéger la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est l'un des plus vastes massifs forestiers de notre territoire. 130 00 hectares de chênes, de frênes et de hêtres anciens plantés pour certains avant la Révolution française. Un enchevêtrement dont le contraste explose sous le ciel d'automne et dont la palette s'enrichit parfois de nuances surprenantes. Début novembre, après 10 ans de concertation, des grands espaces à cheval entre les départements de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or viennent de devenir le 11e parc national français.

54 000 hectares d'arbres vont être gérés durablement

Les bois sont peuplés de chevreuils et de cigognes noires, une espèce protégée qui vient loger dans les arbres chaque été. En cœur de parc, 54 000 hectares d'arbres vont être gérés durablement. 3 100 hectares vont devenir un sanctuaire laissé à la nature. "Le projet du parc national est de créer une réserve intégrale forestière, c'est-à dire réensauvager une forêt et découvrir comment les arbres, les champignons se réorganisent. C'est unique en France, et c'est le projet du parc national", confie Hervé Parmentier, directeur du groupe d'intérêt public du parc national de forêts.

Le JT

Les autres sujets du JT