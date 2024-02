Reportage "Elle est le fer de lance de la cause" : Greta Thunberg en renfort dans les manifestations écologistes du Sud-Ouest de la France

Quand Greta Thunberg se déplace, qu'elle le veuille ou non, et elle semble vraiment ne pas le vouloir, elle ne passe pas inaperçue. L'activiste écologiste suédoise était dans le Sud-Ouest de la France samedi 10 et dimanche 11 février. Samedi, la jeune femme s'est jointe aux militants qui luttent contre le chantier de l'A69 dans le Tarn. Dimanche, elle était à Bordeaux pour participer à la manifestation contre le projet de nouveaux puits pétroliers à La Teste-de-Buch, en Gironde.

À Bordeaux, la manifestation a rassemblé 3 000 personnes selon les organisateurs, 1 200 selon la préfecture. Daniel, 32 ans, a bien remarqué Greta Thunberg au milieu de la foule. "C'est une personne qui s'est levée et qui a dit merde, estime le trentenaire. De par son âge, tout le monde a repris la chose et elle est devenue, pour moi, une martyre climatique", ajoute-t-il.

"C'est le bouclier, c'est le fer de lance de la cause." Daniel, manifestant à Bordeaux à franceinfo

À chaque sortie, des dizaines de caméras, d'appareils photo et de micros entourent Greta Thunberg. "La pauvre", s'indigne Sonia dans le cortège bordelais. "C'est un peu déshumanisant de la traiter comme si c'était un objet qui représente tout le mouvement, c'est une militante comme une autre", estime la manifestante. "C'est juste que ça me fait de la peine, que ça soit pour elle ou pour d'autres célébrités", explique-t-elle. On les traite comme si c'était juste une image à photographier. C'est plus que ça me rend triste pour elle, d'être autant entourée, d'être traitée comme un objet."

🔴 DIRECT. C'est un soutien de poids pour les opposants au chantier de l’A69, entre Castres et Toulouse @GretaThunberg est arrivée dans le Tarn, ce samedi 10 février. La militante écologiste participe à la mobilisation contre le projet, elle s'exprime 🗣 pic.twitter.com/ZMZLGDYyYV — franceinfo (@franceinfo) February 10, 2024

Greta Thunberg s'est d'ailleurs retirée de la vie médiatique il y a quatre ans. Depuis, elle ne cesse de le répéter : elle préfère désormais laisser la parole aux acteurs locaux et aux scientifiques.