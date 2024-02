Environnement : Greta Thunberg rejoint à Bordeaux une manifestation contre un projet de forages

De nouveaux forages sont prévus à La-Teste-de-Buch, en Gironde. À Bordeaux, des manifestants ont défilé, dimanche 11 février, pour dénoncer la poursuite de l'exploitation des hydrocarbures. La militante suédoise Greta Thunberg était présente.

1 500 personnes environ ont défilé dans les rues de Bordeaux (Gironde) pour protester, dimanche 11 février, contre les nouveaux forages prévus à La-Teste-de-Buch. La jeune activiste suédoise Greta Thunberg s'est jointe à la foule. Les manifestants déplorent surtout l'incompatibilité de ce projet avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. "Avec tous les discours qu'on nous tient aujourd'hui, y compris ceux du gouvernement (...), je pense que c'est le moment d'arrêter", explique Philippe, membre de l'association Scientifiques en rébellion.

Une loi de 2017 prévoit l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures

Les militants évoquent également une loi de 2017, qui prévoyait l'arrêt prochain de l'exploitation des hydrocarbures. "Ce qui est regrettable, c'est qu'on nous pond qu'au début, on trouve audibles, intelligentes. On nous qu'en 2040, il faut arrêter de forer. Et là, en fait, on veut forer maintenant", déplore Thomas Brail, responsable national du groupe de surveillance des arbres.