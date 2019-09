Rencontre entre Greta Thunberg et Barack Obama, avortement en Équateur, la "blackface" de Justin Trudeau... l'actualité de la semaine en images

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ils se saluent comme de vieux amis. Aux États-Unis, la jeune militante Greta Thunberg a rencontré l'ancien président Barack Obama. Un "check" mondialement relayé sur les réseaux sociaux. En Équateur, même en cas de viol, les femmes n'ont pas le droit d'avorter, sous peine d'être condamnées à deux ans de prison. Le Parlement vient de confirmer cette décision. Chaque année 2 500 adolescentes donnent naissance à des enfants issus de viol.

Des femmes contre le diktat de la beauté

À Jakarta (Indonésie), 250 conteneurs remplis de plastique ont été renvoyés à leur expéditeur. Le pays ne veut pas devenir la décharge du monde. Au Canada, une photo prise il y a dix-huit ans a fait scandale. Sur le cliché, on peut voir le Premier ministre Justin Trudeau arborant une "blackface" lors d'une soirée déguisée. "Je regrette profondément", a confié le principal intéressé. Enfin, des femmes rondes et de tous âges ont défilé à Paris pour dire "non" au diktat de la beauté.

